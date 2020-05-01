Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarını sürdürürken gündeme gelen isimlerden biri Hırvat teknik adam Nenad Bjelica olmuştu. Nenad Bjelica, bugün yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile resmen bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Son gelişmeler sonrası Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olma yolunda öne çıkan isim konumuna geldi.

Fenerbahçe'nin gündeminde ilk sıraya yerleşen Nenad Bjelica, 20 Ağustos 1971'de Hırvatistan'ın Osijek şehrinde dünyaya geldi.

Futbolculuk dönemine Metalac ve Osijek altyapılarında başlayan Bjelica, kariyerinde Albacete, Real Betis, Las Palmas, Kaiserslautern, Admira Wacker ve Karnten formaları giydi.

Hırvatistan Milli Takımı formasıyla da 9 maça çıkan Bjelica, 2008'de Karnten takımında teknik direktörlüğe başladı.

Nenad Bjelica hangi takımları çalıştırdı?

2008-09'da Avusturya'nın Karnten takımını çalıştıran Bjelica sonra yine Avusturya'da Lustenau 07, WAC, Austria Wien takımlarında görev yaptı.

2014-15 sezonunda İtalyan ekibi Spezia ile 2016-18 arasında Polonya'da Lech Poznan'ı çalıştıran genç teknik adam, 2018'de ise ülkesine dönerek Dinamo Zagreb'in başına geçti.

15 Mayıs 2018'de takımın başına geçen Bjelica, dört gün sonra Dinamo Zagreb ile Hırvatistan Ligi şampiyonluğu yaşadı.

16 Nisan 2020'de Dinamo Zagreb'in başındaki görevinden ayrılan Bjelica, görev yaptığı iki sezonda Hırvatistan Ligi şampiyonluklarını elde etti.

2018'de Hırvatistan Kupası, 2019'da ise Hırvatistan Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

2018-19 sezonunda Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele eden Dinamo Zagreb'in başındaydı. Takımı, ilk maçta iç sahada Fenerbahçe'yi 4-1 mağlup ederken İstanbul'dan da 0-0'lık bir beraberlik çıkarmış ve grubu yenilgisiz lider olarak tamamlamıştı.