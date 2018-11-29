Nenad Bjelica: Gruptan lider olarak çıktığımız için mutluyum

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica, UEFA Avrupa Ligi D Grubu’ndan lider çıkmayı garantiledikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Fenerbahçe’yle 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Bjelica, kısa bir açıklama yaptı.

Grupta 5 maçta 13 puana ulaştıklarını dile getiren Bjelica, "UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan lider olarak çıktığımız için mutluyum. İkinci yarı daha iyiydik. Skordan çok memnunuz. Şimdi bir maçımız daha kaldı, onu da oynayıp maçlarımızı tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.