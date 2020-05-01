48 yaşındaki Hırvat teknik adamın Fenerbahçe hakkında bilgi toplamak için Türkiye’de daha önce çalışmış olan vatandaşları ile temasa geçtiği bildirildi. Sarı-Lacivertliler ile ilgili uzun uzun araştırmalar yapan genç teknik adamın son kararını vermek için süre istediği kaydedildi. 4 Mayıs Pazartesi günü saha çalışmalarına başlayacak olan Sarı- Lacivertliler 14 günlük karantina sürecini de hesaba katarak önümüzdeki hafta içi Nenad Bjelica işine resmiyet kazandırmaya çalışacak.

Dinamo’ya sınıf atlattı

Oynattığı ofansif oyunla tribünlerin desteğini kısa sürede alması beklenen Hırvat hoca, Dinamo’yu 2018-2019 sezonunda 25 puan farkla şampiyonluğa taşırken, Fenerbahçe’nin de olduğu gruptan lider çıkarıp Avrupa Ligi’nde son 16’ya taşımıştı. Bjelica bu yıl ise 18 puan öndeyken görevi bıraktı, 3 eleme geçip Şampiyonlar Ligi’nde de gruplara kaldı.



