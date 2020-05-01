Nenad Bjelica adım adım Fenerbahçe'ye

Sarı-Lacivertliler’de hoca sorununda sona geliniyor. Kanarya’nın kısa bir süre önce Dinamo Zagreb’den ayrılan Nenad Bjelica ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

01 Mayıs 2020, Cuma 07:06 Son Güncelleme:
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Nenad Bjelica adım adım Fenerbahçe'ye

48 yaşındaki Hırvat teknik adamın Fenerbahçe hakkında bilgi toplamak için Türkiye’de daha önce çalışmış olan vatandaşları ile temasa geçtiği bildirildi. Sarı-Lacivertliler ile ilgili uzun uzun araştırmalar yapan genç teknik adamın son kararını vermek için süre istediği kaydedildi. 4 Mayıs Pazartesi günü saha çalışmalarına başlayacak olan Sarı- Lacivertliler 14 günlük karantina sürecini de hesaba katarak önümüzdeki hafta içi Nenad Bjelica işine resmiyet kazandırmaya çalışacak.

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Dinamo’ya sınıf atlattı

Oynattığı ofansif oyunla tribünlerin desteğini kısa sürede alması beklenen Hırvat hoca, Dinamo’yu 2018-2019 sezonunda 25 puan farkla şampiyonluğa taşırken, Fenerbahçe’nin de olduğu gruptan lider çıkarıp Avrupa Ligi’nde son 16’ya taşımıştı. Bjelica bu yıl ise 18 puan öndeyken görevi bıraktı, 3 eleme geçip Şampiyonlar Ligi’nde de gruplara kaldı.

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