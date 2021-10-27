Nemanja Nedovic: Evimizde oynamak bize önemli avantaj sağlıyor

Turkish Airlines EuroLeague'in 6. haftasında Yunan ekibi Panathinaikos, temsilcilerimizden Anadolu Efes'i konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Panathinaikos'un yıldızlarından Nemanja Nedovic, açıklamalarda bulundu.





Evlerinde oynamanın önemine değinen Nedovic, "Bu sezon evimizde sadece iki maç oynarken tüm yenilgilerin deplasmanda oynamamızdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bunun mazeret olmadığını biliyorum ama evimizde oynamak taraftarlarımız sayesinde bize önemli avantaj sağlıyor. Bir diğer yandan ise son Avrupa şampiyonu geliyor. İyi hazırlanmalı ve son çeyreğe maçı kazanma şansını elimizde tutarak girmeye çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.