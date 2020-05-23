Katalan devi Barcelona'nın sağ beki Nelson Semedo, bu yaz takımdan ayrılmaya hazırlanırken transferine ilişkin söylentiler de artıyor.

Mundo Deportivo'ya göre Manchester City'nin öncelikli transfer hedefleri arasında yer alan oyuncu için şimdi de Juventus'un ismi öne çıkmaya başladı. Çünkü Miralem Pjanic'in olası Barcelona transferinde Portekizli sağ bekin kullanılabileceği aktarılıyor.

Bayern Münih, PSG ve Inter de oyuncunun transferi adına yarışı sürdürürlerken bu takımlar arasında Inter, Lautaro Martinez'in Barcelona'ya transfer sürecinden kaynaklı avantaj sağlayabilir.