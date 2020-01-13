Basketbol Süper Ligi’nin 16. hafta maçında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Meksa Yatırım Afyon Belediyespor’u 95-92 yendi.

İlk periyotta ev sahibi ekip Erdi Gülaslan ve Zanna ile sayılar bulurken, Gaziantep Basketbol Buva, Jelovac ile rakibine karşılık verdi. İlk çeyrek Meksa Yatırım Afyon Belediyespor’un 27-25 üstünlüğü ile geçildi.

İkinci periyotta üstünlüğü ele geçiren Gaziantep Basketbol, ilk yarıyı 53-47 önde kapadı.

Üçüncü periyotta Buva ve Jelovac ile bulduğu basketlerle farkı açan konuk ekip, son çeyreğe de 76-63 önde girdi.

Maçın final periyodunda ise ev sahibi takım, Crawford’un üç sayılık basketleriyle farkı azalttı. Son dakikaları büyük bir mücadeleye sahne olurken Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Davis’in 3 sayılık basketiyle bitime 4 saniye kala farkı 1 sayıya (92-93) indirdi. Ancak Gaziantep Basketbol, Jelovac ile faul atışlarını sayıya çevirdi ve karşılaşmadan 95-92 galip ayrıldı.

Basketbol Süper Ligi | Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: 92 - Gaziantep Basketbol: 95

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhun

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 26, Erdi Gülaslan 9, Hrovat 20, Aldrige 9, Zanna 16, Davis 9, Sinan Sağlam, Burak Eşlik 3, Doğukan Şanlı, Fırat Alemdaroğlu

Gaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy 6, Orhan Haciyeva 2, Crawford 5, Rich 9, Buva 23, Vasiliauskas 14, Jelovac 25, Metehan Akyel 1, Can Uğur Öğüt 10

1. Periyot: 27-25

Devre: 47-53

3. Periyot: 63-76