Turkish Airlines EuroLeague'in 16. maç döneminde Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas, Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk etti.

Maça iyi başlayan konuk ekip, ilk çeyreği 17-28 önde geçen taraf oldu.

Farkı ikinci çeyrekte büyük ölçüde korumayı başaran CSKA Moskova, ilk yarıyı da 34-44 üstün tamamladı.

Üçüncü çeyrekte önemli bir geri dönüşe imza atan Zalgiris, 25-11'lik periyot skoruyla son çeyreğe 59-55 önde girmeyi başardı.

Son çeyrekte ise CSKA Moskova geri dönen taraf oldu. Maçın son anlarına önde giren CSKA Moskova, hata yapmayarak karşılaşmadan 79-84 galip ayrıldı.

Zalgiris maçına son 3 deplasman maçını kaybederek gelen CSKA Moskova, bu kötü seriyi noktalardan 16. maçında da 12. galibiyetini elde etti.

Zalgiris Kaunas ise 16. maçında 9. yenilgisini aldı.

CSKA Moskova'da Daniel Hackett ve Will Clyburn 19'ar sayıyla en skorer isimler olurlarken Nando De Colo da 13 sayı üretti.

Zalgiris Kaunas'ın en skorer ismi 19 sayıyla Brandon Davies olurken Marius Grigonis de 13 sayıyla oynadı.