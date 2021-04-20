Nefes alma zorluklarından kurtulabilirsiniz?

Daha kaliteli nefes almayı kim istemez ki? Burun kemiğindeki eğrilik sebebiyle nefes almada zorluk yaşayan kişiler hem bu soruna hem de yüzlerine daha ideal burun için cerrahi işlemlere başvuruyorlar. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlsun Aka yapılan işlemlerin detaylarını sizin için anlattı.

Septorinoplasti işlemini duydunuz mu?

Nefes almada zorluk çeken kişiler yaptıracakları işlem ile hem daha sağlıklı nefes almak hem de yüzleriyle uyumlu buruna sahip olmak isterler. Bunun için tercih edilen yöntem ise Septorinoplastidir. Bu yöntem sayesinde hem burun daha güzel bir görünüme kavuşur hem de kişi sağlığına kavuşur.

Nefes alma zorluğu genellikle burun eğriliğinden kaynaklanmaktadır. Septorinoplasti işlemi sayesinde eğrilik ortadan giderilir ve yüze uygun bir burun şekli verilir.

Kimler için uygundur?

İşlem için kişini gelişimini tamamlaması önem taşır. Uzmanlar tarafından önerilen ise erkelerde 17 kadınlarda ise 16 yaş sonrasıdır. İşlem öncesinde uzman hekimle gerçekleştirilecek görüşme oldukça önemlidir. Danışan şikayetlerini ve istediği görünümü detaylıca hekime anlatmalıdır.

Nefes almayı zorlaştıran kemik görüntüleme yöntemleri ile incelenmelidir. Gereken durumlarda uzman hekim paranazal sinüs filmine ihtiyaç duyabilir. Kararlaştırılan operasyon zamanından bir hafta önce aspirin, ağrı kesici benzeri ilaçların kullanımına son verilir.

Burun ucundan kesi yapılmayan kapalı ya da açık rinoplasti yöntemi ile işlem gerçekleştirilir. Genel anestezi altında operasyona başlanır. Kişiden kişiye değişmekle beraber 2 ila 3 saat arasında süre değişir. Kişinin sağlık sorunlarına yönelik uygulamlar gerçekleştirilir, estetik görünüm verilir ve işlem tamamlanır. Buruna özel bantlar yapıştırlır ve yaklaşık bir hafta kalması için atel yerleştirilir. Nefes almayı engellemeye silikon tamponlar kullanılır.

İşlem sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

İşlem sonrasında oluşabilecek şişlik ve morlukları önlemek için soğuk kompres uygulanır. Ağrı için ayırca ilaç kullanılabilir. İşlemden 2 gün sonra buruna ve yüze dikkat edilerek ılık suyla duş alınmasına izin verilir. Yaklaşık 9 gün sonra kişi günlük hayatına geri dönerek işine başlayabilir. Ancak bu süreçte burun bölgesine mümkün olduğunca özen göstermelidir. Ağır gözlüklerden ve egzersizlerden bir süre(6 hafta) kaçınılmalıdır.

İşlem sonrası üçüncü haftada şişlik büyük ölçüde azalır ve burun şekli belli olmaya başlar. Tamamen burun şeklinin oturması ise kişiden kişiye değişmekle beraber 1 yılı bulabilir.