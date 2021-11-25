UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 30 Eylül'de Fransa'da oynanan ve başladığı gibi golsüz sona eren Marsilya- Galatasaray karşılaşmasında tribünde olaylar çıkmış, zaman zaman Sarı-Kırmızılı futbolculara yabancı maddeler atılmıştı. İstanbul'daki rövanş da aslında sadece takımların değil, taraftarların da rövanşı oluyor.

Nef Stadyumu'ndaki 52 bin Galatasaray taraftarı maça oldukça sert başlarken, ilk düdükten itibaren Aslan'a tam destek, Marsilyalı futbolculara da tam press vardı. İlk maçta Patrick van Aanholt ile Matteo Guendouzi arasında yaşanan gerilimi unutmayan Sarı-Kırmızılılar özellikle Guendouzi topu ayağına aldığında çok yüksek bir sesle yuhalamalara başlıyordu.

Karşılaşma bu şekilde devam ederken 36. dakikada saha içinde ilk gerilim yaşandı. Alexandru Cicaldau ile Pape Gueye arasında yaşananlar, tribünleri de gerdi. Taraftarlar sahaya birkaç yabancı madde attı. Bu sırada Galatasaraylı futbolcular ve Fatih Terim'in yardımcıları; Selçuk İnan ile Necati Ateş taraftarları uyardı.

Bu pozisyondan 2 dakika sonra Marsilya korner kazandı, Guendouzi köşe bayrağının orada topun başına geçince, yine tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı. Bu sırada başta teknik direktör Fatih Terim olmak üzere Sarı-Kırmızılı futbolcuların hepsi tribünlerin oraya gidip, taraftarı sakinleştirmeye çalıştı.