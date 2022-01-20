Bugün de Süper Lig 'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk ederken, Başkan Burak Elmas da kritik mücadeleyi tribünden takip ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın patronu, Aslan'ın Halil Dervişoğlu'yla bulduğu gol öncesinde hiç beklemediği bir protestoyla karşılaştı.

Nef Stadyumu'ndan, "Yönetim istifa!", "Hakemler doğruyor, Burak Elmas susuyor!" gibi tezahüratlar yükseldi. Elmas, bu protestolar karşısında tepkisiz kaldı, ardından tribünlerden, "İmparator Fatih Terim" tezahüratları yapıldı. Bu protestolardan saniyeler sonra Galatasaray, Halil Dervişoğlu'yla golü buldu.







