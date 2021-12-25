Nef Stadyumu, İsmail Çipe sesleriyle inledi!

Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında Galatasaray 'da eldivenleri devralan İsmail Çipe bu sezon çıktığı ilk 3 maçında da kalesini gole kapatamamış ve galibiyet görememişti. 26 yaşındaki futbolcu, 3 maçta 4 gol yerken, Antalyaspor karşılaşmasında ilki yaşadı.

Tecrübeli eldiven, Kırmızı-Beyazlılar karşısında 3 kurtarışa imza attı ve kalesini gole kapattı. 2-0'lık zaferin ardından da İsmail büyük bir sevinç yaşadı. Bu anlar da tribündeki taraftarların gözünden kaçmadı. Nef Stadyumu adeta 'İsmail' tezahüratlarıyla inledi.

İsmail de Galatasaray bayrağını alarak, stadyumda turladı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa sıcağı sıcağına konuşan deneyimli file bekçisi, "Çocukluğumu Galatasaray'a verdim. Gittik, geldik. Allah'a şükürler olsun, emeklerimizin karşılığını sahada aldık. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Taraftarlara da teşekkür ederim. İnşallah güzel günler gelecek" yorumunu yaptı.