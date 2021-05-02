Pandemi nedeniyle neredeyse 1 yıl ara verilen U19 Ligleri kısa süre önce tekrar başlatılmıştı. Yaza girmeye hazırlandığımız şu günlerde karşılaşmaların saat 13.00'te ve suni çimde oynatılmasına Başakşehir Akademi Direktörü Nedim Yiğit'ten tepki geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nedim Yiğit şu ifadeleri kullandı.

"Değer vermediğin hiç birşeyin değer üretmesi mümkün değildir"

U19 Gelişim Ligleri;

Hava 29-30 derece, bu sıcaklık suni çimde 39-40 derecelere çıkarken, hala maçların neden SUNİ ÇİM sahalarda ve saat 13.00'te oynatıldığı hakkında bir fikrim yok. Ama tüm takımlarımızın, tüm sporcularının "sağlıklarını" ve performanslarını son derece olumsuz etkilediği bir gerçektir.

Bir sene sonra Süper Lig'de görev almasını istediğimiz oyuncuların, mevcut sahalarda ve şartlarda hayal kurmalarının bile engellendiğinin bilinmesini isterim.