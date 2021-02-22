Pandemi, dünya sporunu olduğu gibi Türk futbolunu da çok etkiledi. Amatör ligler, Kadın ligleri ve alt yapılarda 1 yıldan uzun süredir karşılaşmalar oynatılmıyor. Neredeyse bir nesil yok olmak üzere. Türkiye’de alt yapıları en iyi bilen isimlerden Başakşehir Akademi Direktörü Nedim Yiğit’e alt yapılardaki son durumu sorduk. Başakşehir olarak çok bu süreçte çok çabuk aksiyon aldıklarını belirten Nedim Yiğit, bu dönemin 2-3 nesli olumsuz olarak etkileyeceğini ifade etti.

Pandemi döneminde Başakşehir kulübü olarak alt yapıda ne gibi çalışmalar yaptınız? Bu süreçte alt yapı maçları oynanmadı. Bir neslin futboldan uzak kalmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Pandemi döneminde en çabuk aksiyon alan kulüp olduğumuzu biliyorum. Bununla övünüyorum ve bunun için bizi destekleyen yönetim kurulumuza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Pandemi nedeni ile liglerin ara verilmesi kararı alınmasından sadece 8 gün sonra Akademi olarak aksiyon almayı başardık. Önceliğimiz Covid19 bilgilendirmeler oldu. Nasıl ki hastalık bir kişiden etrafa hızla yayılabiliyorsa, biz de çocuklarımızı eğiterek onların bilinçlenmesiyle ailelerine ve onların çevresine yayılan bir bilgilendirme hedefledik.









“Online antrenmanlara başladık”

Bu dönem içinde tüm yaş gruplarına uygun metabolik antrenmanlara bir uygulama üzerinden online olarak başladık. İlk hedefimiz çocuklarımızı bir boşluğa düşmeden bir arada tutmak ve fiziksel olarak kayıplarımızı minimuma indirmekti. Aynı zamanda normal düzen içinde yaptığımız, müsabaka ve oyuncu analizlerimizin yanında spor psikologlarımızın düzenlediği birçok bilgi, yarışması etkinlikleri, sürece dahil eğitimler ve genel eğitimlerimizin tamamı devam etti.

Kaleci departmanımız evde yapılabilecek birçok antrenmanı gerçekleştirdi. Öyle ki tüm antrenmanlara sahada yapılan antrenmanlara kimler katılım gösteriyorsa tüm kadrolar oradaydık. Antrenörler, sağlık diğer kulüp görevlileri ve süreçteki en önemli kozlarımızdan spor psikologlarımız.

Yine bu süreçte, spor psikologlarımızın moderatörlüğünde antrenör-oyuncu, antrenör - veli, veli-spor psikologları görüşmelerimiz belki daha önceki dönemden daha fazla sayıda gerçekleşti.

“2-3 nesil olumsuz etkilenecek”

Maçların oynanmaması hatta antrenmanların büyük bölümünün sahada yapılamaması futbola, altyapılara hatırı sayılır olumsuz izler bırakacak ve bu durumun şu an hak ettiği kadar konuşulmadığını düşünüyorum. Sadece bir nesli değil yakın yaştaki 2-3 nesle kademeli olumsuz etki yapacaktır. Bugün için neredeyse 1 sene bitiyor ve hala bu konuda bir fikir alışverişi, büyük bir konsorsiyum oluşturulması konusunda ülkece eksik olmamızdan son derece mutsuzum.

Alt yapı konusunda bu süre içerisinde TFF'nin kulüplere yeterli desteği verdiğini düşünüyor musunuz? Türkiye genelinde alt yapı oyuncuları uzun süre maç yapamadı. Bu eksik nasıl giderilmeli? Gelecek için büyük sıkıntı yaşar mıyız? İşin Avrupa tarafı nasıl? Büyük kulüplerin alt yapısında durum nedir? Avrupa'da alt yapılarda maçlar oynatıldı mı?

“Çiçek sulamazsanız, kurudu diye koparmak zorunda kalırsınız “

Şöyle başlasam daha dikkat çekeriz belki. “Çiçek sulamazsanız, kurudu diye koparmak zorunda kalırsınız“ Avrupa’da bir çok lig önemli bir süre bir çok yaş grubunda, lig maçlarını başlattı, orada da kasım ayı sonuna doğru virüs yayılımı sebebi ile ara verildi. Sanırım Mart ayı içinde başlatılması hedefleniyor.

Biz hastalık seyri açısından Avrupa’dan daha iyi durumdayız çok şükür. Yine Avrupa’da birçok kulüp akademi oyuncularını rezerv takımlarında profesyonel takımlarında oynatmak sureti ile de bazı eksiklikleri giderme de bizden daha başarılı oldular.

En son plan U19 liglerinin Mart 13 tarihinde tek devreli lig usulü olarak başlatılması idi. Bu durum bile çocuklarımızın umutlarını yeşertip, kayıplarını asgariye indirecektir.

Bildiğiniz gibi özellikle İngiltere’de başlayan mutasyon ve diğer sebepler ile Başakşehir olarak katılacağımız Youth Leauge‘de bu sezon için iptal edildi. Zaten grup maçlarından tek maç eleme sistemine geçiş olmuştu. Umarım yeni sezonda Uefa bu haklarımızı da saklı tutar. Mesela Club Brugge bizim rakibimizdi. Maçımız oynansaydı Club Brugge bizim maça 20 tane 2.lig maçını oynamış kadrosuyla çıkacaktı. Biz ise bir hazırlık maçı yapamadan. Bu durumda oyuncuların gelişimi ile ilgili yorumu ortaya bırakmak yeterli olur sanırım.

“BİR AĞAÇTAN MEYVE YEMEK İSTENİRSE, YAPRAKLAR BUDANABİLİR, DALLAR BUDANABİLİR, AŞILANABİLİR AMA KÖKÜNE VERİLEN SUYU KESMEMEK SULAMAYA DEVAM ETMEK, LAZIMDIR.”

TFF pandeminin sanırım 9. ayında bir kitapçık yayınladı. Bana göre çok geç pozisyon alındı. Bir çok sebebi olabilir, kimseye haksızlık yapmak istemeden durum tespiti yapıyorum. Tabi ki geçerli sebepleri vardır, ama gayet güzel çalışma için teşekkür ederiz. Bu süreçte TFF bazı kurslarını online olarak gerçekleştirdi. Eğitici eğitimleri yapıldı çok önemliydi. Buradan ilham alarak ;Tüm akademi sorumlularının ortak bir kaç toplantıyla belirleyeceğimiz bir çok konuda eğitilmesi, yönlendirilmesi, süreç ile ilgili bilgilendirilmesi, fikir alışverişleri yapılması önemli bir fırsat olabilirdi mesela.

Futbol ekolü olabilmek için bir çok temel konuda çok ayrışma olmadan eğitimler sağlanmalı fikrindeyim. Özellikle 14-15 yaşlarına kadar üzerinde çok ısrar etmemiz gereken eğitim modelleri var, İşte bu süreçte bu eğitimler bir çok paydaşla belirlenebilir ve bu eğitimler üzerinde önemli mesafe kat edebilirdik.

“Ozan Kabak ülkemizin gurur kaynağı”

Ozan Kabak'ın Liverpool'a transferi hakkında ne düşünüyorsunuz? 2000 grubunun kurulmasında sizin de büyük emeğiniz olmuştu...

Ozan Kabak ülkemizin gurur kaynağı oyuncularımızdan bir tanesi. Yıllar önce Silivri’de bir okul takımı antrenörlüğü yapan bir antrenör arkadaşım Uğur hocanın “bizde bir forvet var hocam görmek ister misiniz“ ile başlayan, o dönem de görevimizi iyi yaparak, takıma katılmasını sağlamamızın hikayesidir. O dönem Ahmet Keskinkılıç hocamızın da yönlendirmesiyle kurduğumuz en küçük yaş grubumuz için oyuncu arıyorduk. Hatta bu grup 2000-2001-2002 yaşlarındaki oyuncular ile başlamıştı. Çoğaldıkça grupları ayırdık. Çok uzatmadan o günden bugünlere altyapıda o kadar çok insanın emeği vardır. Bu emekleri sahiplerine vermek gerekir. Altyapılar böyledir, böyle olmalıdır.

“Fatih Terim hocamızın emeğini en öne koyuyorum”

Burada daha önemli konu yıllarca verilen emeklerin karşılığını alabilmesi, anlam kazanması, taçlanması ancak 1.takımda oynatılmasıyla olur. Bu konuda da Fatih Terim hocamızın tüm bu emeklerin anlam kazanması için yaptığı çabayı en öne koyuyorum. Çünkü altyapılarda oyuncuların yetişmesinden daha önemli sorundur yukarıda şans verilebilmesi.

“Ahmet Keskinkılıç’ın Türk futboluna üstün hizmetleri oldu”

Geçtiğimiz günlerde Ahmet Keskinkılıç hayatını kaybetti. Türk futbol alt yapısına büyük emekleri oldu. Bize çok kısa Ahmet Keskinkılıç'tan bahseder misiniz?

Ahmet Keskinkılıç Galatasaray’a mâl olmuş ama Türk futbolunun tamamına üstün hizmetleri olmuş çok önemli bir değerdir. Onu kaybetmekten dolayı sonsuz üzüntü duyuyorum. Hem oyuncu hem de antrenörlerin gelişimi için her sözü çok kıymetli bir spor adamıdır. Maalesef yokluğunda, varlığının kıymetinin anlaşılacağı büyük değer olarak aramızdan ayrıldı.