Nedim Özbey: Gün gelecek bu çocuklar bizi olimpiyatlara götürecek!

Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Nedim Özbey, yoğun bir lig döneminin geçtiğini belirterek, "Avrupa Kupaları da dahil 3 günde bir maç oynandı. Tüm bu zorluklara rağmen bu sene seçtiğimiz sporcularımız çok başarılı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takıma seçilen sporcuların çoğunun genç ve özel yetenekli olduğunu kaydeden Özbey, "Sporcuları araştırdık, antrenörlerimizle haftanın iki günü konuşarak, izleyerek analizlerini yaptık. Hepsi takip edilerek seçildi. Milli Takım'ın yaşı yok. Milli takımda göreve kim başlarsa askerlik gibi orada görevini yapacak disiplinde olması gerekiyor, seçimlerimizi bu doğrultuda yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Avrupa Altın Ligi’nin son şampiyonu olduğuna dikkati çeken Özbey, şöyle devam etti:

"Uzun yıllar sonra ilk defa orada şampiyon olduk. Bu unvanımızı korumak istiyoruz. Arslan, Burutay ve Yasin gibi önemli oyuncularımızın sakatlıkları var. Genç arkadaşlarımın bu oyuncuları aratmayacağını düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası’na en iyi, en güçlü kadromuzla gitmek istiyoruz. Gençlerimizin de Avrupa Şampiyonası’nda takıma nasıl destek vereceklerini orada göreceğiz. Erkek voleybolunu özlenen yere getireceğiz. Gün gelecek bu çocuklar bizi olimpiyatlara götürecek, benim hayalim o." (AA)