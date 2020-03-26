Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu Hollanda'nın NEC kulübünden 1.4 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. NEC kulübünün idari direktörü Wilco van Schaik, Fenerbahçe'nin oyuncunun bonservisinden kalan 750 bin euroluk kısmı halen ödemediğini belirtmişti.

NEC İdari Direktörü van Schaik, yeni bir açıklama daha yaparken ödenmeyen transfer ücretine ilişkin sorunun yakın zamanda çözülecek gibi göründüğünü belirtti.

2018'in yaz aylarında Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi'nin bonservisine ilişkin yeni açıklamasında van Schaik, "10 aydır ödeme bekliyoruz ve bu artık kabul edilemez. Ancak FIFA şimdi kararını verdi ve Fenerbahçe'den de henüz bir itiraz gelmedi. Nihayet nisan ayının ortasında ödemenin gerçekleşmesini bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ödemenin yapılmamış olmasının kendilerinde yarattığı ekonomik sorunlara ilişkin yeniden değerlendirmelerde bulunan Wilco van Schaik, "Bu miktarın ödenmemesi finansal olarak bizi çok zorladı, rahatsız etti. Üstüne bir de corona krizi... Şu an kaynak için beklediğimiz tek şey Fenerbahçe'den gelecek para" dedi.