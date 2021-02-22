Necmi Kadıoğlu İstanbul Belediye Başkanlığı yapan bir kişidir. Necmi Kadıoğlu zamanın da yapılan stadyum da büyük emekleri geçmektedir.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu nerede?

Necmi Kadıoğlu Stadyumu, İstanbul Esenyurt'ta bulunmaktadır. Necmi Kadıoğlu Spor Kompleksi içerisinde bulunur. 2004 ile 2017 yılları arasında görev alan belediye başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan adını almaktadır. Necmi Kadıoğlu Stadyumu 2018 yılı futbol sezonundan itibaren 10 yıllığına İstanbulspor' a tahsis edilmiştir. İstanbulspor'un tüm iç saha maçları burada oynanmaktadır. 2019-2020 sezonu ekibi Fatih Karagümrük de iç maçların da ev sahipliği yapacaktır.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu kapasitesi ne kadar?

Kapasitesi olarak düşük bir kapasiteye sahiptir. Yaklaşık kapasitesi ilk başta 4.491 olarak belirtilmiştir. Sonra ki çalışmalar da kapasite oranı ortalama 7.500 olarak artmıştır. İçerisinde engelli tribünü ve kamera sistemi bulunmaktadır.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu İstanbulspor ve şimdiler de Karagümrük spor ' a ev sahipliği yapmaktadır. İstanbulspor 1. Lig ekiplerinde oynayan bir takımdır. Fatih Karagümrük ise büyük başarı göstererek bu sezon süper ligde oynamaktadır.

Necmi Kadıoğlu Stadı kaç kişiliktir?

Kapasitenin düşük olması sebebiyle kişi sayısı da aynı oranda olmaktadır. Zemini ve spor kompleksi olarak büyük faaliyet göstermektedir. 35 bin metrekare içerisinde bulunan stat, 200 araçlık otopark alanına sahiptir.

Necmi Kadıoğlu Spor Kompleksi

Stadyumun içerisinde kafeterya, düğün salonu ve bazı derslikler bulunur. Tesis içerisinde 300 adet ağaç alanı bulunur. Toplam ormanlık alanı 600 metrekare civarındadır.