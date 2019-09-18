Necmettin Çelikhan, Beşiktaş Futbol Akademi Direktörü oldu

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, Necmettin Çelikhan'ın futbol akademi direktörüne getirildiği bildirildi.
Açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Necmettin Çelikhan’a görevinde başarılar dileriz." denildi.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, Necmettin Çelikhan'ın futbol akademi direktörüne getirildiği bildirildi.
Açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Necmettin Çelikhan’a görevinde başarılar dileriz." denildi.
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