Necmettin Çelikhan, Beşiktaş Futbol Akademi Direktörü oldu

Beşiktaş'ta futbol akademi direktörlüğüne Necmettin Çelikhan getirildi.

18 Eylül 2019, Çarşamba 15:11
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Necmettin Çelikhan, Beşiktaş Futbol Akademi Direktörü oldu

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, Necmettin Çelikhan'ın futbol akademi direktörüne getirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Necmettin Çelikhan’a görevinde başarılar dileriz." denildi.

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