Josef’in pasında arka direkte kafayla topu fileleri gönderen Necip, ligde tam 1891 gün sonra bu sevinci yaşadı. Siyah-Beyazlılar’ın altyapısından yetişen Necip, aynı zamanda kariyerinde ilk kez Fenerbahçe ağlarını havalandırmış oldu. 15 yıl sonra Kadıköy’deki kötü seriyi noktalayan isimlerden biri olan Necip Uysal, en son 26 Ekim 2015’teki Antalyaspor mücadelesinde gol atmıştı. Necip’in lig kariyerinde toplam 4 golü bulunuyor.

Necip Uysal, maçın ardından, “Çok mutluyum. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkes karakter koydu. 10 kişi kaldık, bizim için zordu. Buradan galibiyetle ayrıldığımız için çok sevinçliyiz. Herkes birbirinin açığını kapatıyor, arkadaşlık üst düzeyde” dedi.



