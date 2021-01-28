Necip Uysal Türkiye'de uzun yıllar Beşiktaş 'ta futbol oynayan bir Türk futbolcudur. Beşiktaş tarihinde uzun süre top oynayan futbolculardan bir tanesidir. Bundan dolayı Necip Uysal Beşiktaş için önemli futbolculardan bir tanesidir. Ön libero mevkisinde oynayan Necip Uysal aynı zamanda Türk milli takımında da forma giymektedir. 2020 yılı itibari ile Beşiktaş ile sözleşmesini de 3 yıl uzatmıştır. Necip Uysal 1.80 metre boyunda bir ön liberodur. Beşiktaş'ta forma giyen Necip Uysal takımında 20 numaralı formayı terletmektedir. Beşiktaş forması ile 250'ye yakın maçta forma giymiştir. Necip Uysal altyapı kariyerine Yıldırım Bosnaspor ile başlamıştır.

Necip Uysal nereli?

Necip Uysal İstanbul'da doğmuştur. Aslen ise Kosova göçmenidir.

Necip Uysal kaç yaşında?

Necip Uysal 1991 doğumludur. 29 yaşındadır.

Necip Uysal hangi takımlarda oynadı?

Necip Uysal kariyerine Bakırköy ilçesi takımlarından olan Yıldırım Bosnaspor'da başlamıştır. Necip Uysal'ın altyapı kariyer bilgileri aşağıdaki gibidir;

- Yıldırım Bosnaspor (2001 - 2004)

- Beşiktaş (2004 - 2009)

Necip Uysal'ın profesyonel kariyeri şu şekildedir;

- Beşiktaş (2009 - Devam)

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Necip Uysal'ın sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatılmıştır. 2021 yılı itibari ile Beşiktaş formasını giymektedir. Necip Uysal'ın Beşiktaş'taki yıllık maaşı ise 800 bin Türk lirasıdır.

Necip Uysal'ın hayatı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya gelen Necip Uysal henüz küçük yaşlarda arkadaşları ile mahalle maçı yapmaktaydı. Daha sonra ilçesinin en iyi takımına sahip olan Yıldırım Bosnaspor altyapısına başladı. Yıldırım Bosnaspor altyapısına başladığında henüz 10 yaşında olan Necip Uysal 2004 yılına kadar burada altyapıda forma giymiş oldu. Necip Uysal daha sonra Beşiktaş yetkilileri tarafından beğenildi ve Beşiktaş altyapısına dahil olması için teklif yapıldı.

2004 yılında Beşiktaş altyapısına dahil olan Necip Uysal 5 sene boyunca altyapıda görev aldı. Ön libero mevkisinde başarılı maçlara imza atan Necip Uysal 2009 yılında ilk kez Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzaladı. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen sürekli olarak Beşiktaş A takımı altyapısında idmanlara çıktı ve kendini büyük futbolcular arasında geliştirme fırsatı buldu. Necip Uysal Beşiktaş kariyeri boyunca toplam 234 maça çıkmıştır. 234 maçta 4 gol atmıştır. Necip Uysal Beşiktaş ile 2 şampiyonluk ve bir de Türkiye kupası şampiyonluğu yaşamıştır.

Necip Uysal 2015 yılında fair play ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca Beşiktaş tarihinde Avrupa kupalarında en çok forma giyen futbolcular arasında yer almaktadır. 65 maç ile bu rekoru elinde tutmaktadır. Antalya'nın yeni stadyumu olan Antalya stadında da ilk golü atan futbolcu Necip Uysal olmuştur. Necip Uysal aynı zamanda süper ligde en çok maça çıkmış oyunculardan bir tanesidir. En istikrarlı Türk futbolcular arasında yer alan Necip Uysal Beşiktaş'ta şuana kadar 11 sezondur forma giymiştir. 2023 yılına kadar da Beşiktaş ile olan sözleşmesi devam etmektedir.

Necip Uysal'ın Milli Takım kariyeri

Necip Uysal ilk kez 2008 yılında Milli takıma dahil olmuştur. 2008 yılında Türkiye u18 takımı ile maçlara çıkmaya başlamıştır. U18 takımında toplam 12 maça çıkmış ve libero mevkisinin değişilmez oyuncularından biri haline gelmiştir. Necip Uysal daha sonra U19 ve U21 takımı ile maçlara çıkmıştır. Necip Uysal 2012 yılında Türkiye A2 takımına davet edildi. Toplam 11 maçta forma giymiştir. Necip Uysal 2010 yılında Türkiye a milli takımına davet edildi. 2010 yılından günümüze kadar sadece 1 maçta resmi formayı giyebildi.

Necip Uysal'ın altyapılar ile birlikte milli takım kariyeri 52 maçtır.