Necip Uysal: Gol atacağımı hissetmiştim

Beşiktaş’ın Kadıköy’de pazar günü0 Fenerbahçe’yi 4-3 yendiği maça stoper hattında ilk 11’de başlayıp takımının üçüncü golünü kaydeden Necip Uysal, dün Nevzat Demir Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kaptan Necip, “Eleştirilere her zaman açığım. Sadece hakaret olmaması lazım. Kötü çok maç oynadım, bundan sonra da oynayabilirim. Sonuçta sahaya çıktığımda hiçbir zaman birisi ’mücadele etmedi’ diyemez. Ne zaman çıksam terimin son damlasına kadar oynuyorum. Bu takım için her şeyimi vereceğim” dedi. Beşiktaş’ın kendisine çok şey kazandırdığını belirten tecrübeli futbolcu, “Buralarda olmam, bu kadar şey kazanmam Beşiktaş sayesinde oldu. Parasal konuda, her konuda kulübüme yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir senede alacağım parayı 3 senede alıyorum. Şu an ben gereken ne olursa olsun yapıyorum” diye konuştu.

‘12 yıldır derbi oynuyorum’

Derbi galibiyetinin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Necip, attığı gol konusunda, “Çok mutluyum. Maç sabahı da Utku ile konuşuyorduk. O gün gol atacağımı hissetmiştim. Utku’ya da söylemiştim. O da ’abi gol atarsan kay’ demişti. Ben de o yüzden kayarak sevindim. Koray Avcı abiyle aynı sevinç gibi oldu. Çok mutluyum, böyle şeyler unutulmayacak” diye konuştu. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın analizleriyle maça çıktıklarını vurgulayan Uysal, “Bize derbinin nasıl olduğunu anlattı. Ben de zaten 12 yıldır derbi oynuyorum. Bu maçların havasını biliyoruz. O şekilde sahaya çıktık” değerlendirmesinde bulundu.

Hedefim, sembol olarak bırakmak’

Uzun süredir Beşiktaş’ta oynadığını belirten Necip, “Hedefim futbolu sembol oyuncu olarak bırakmak. Neler olacağını bilmiyorsunuz. Avrupa kupalarında en fazla forma giyen oyuncuyum. Normal maçlarda da üçüncü sıradaydım. Hedefim önümdekileri geçip futbolu burada bırakmak ve kulübüme ilerleyen süreçte katkı sağlamak” yorumunu yaptı.

‘Kalede bile oynarım’

Orta saha oyuncusu olmasına rağmen devamlı farklı mevkilerde oynamasının önemli olmadığını kaydeden Necip, “Nerede oynayacağımın kararını hoca verecek. Şu an stoperde devam ediyorum. Nerede eksik varsa orada oynarım. Sorun yok” ifadelerini kullandı. Kalede oynamak isteyip istemeyeceği sorusuna Necip, “Olabilir, niye olmasın? İhtiyaç olursa oraya da geçerim” dedi.