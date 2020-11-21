Milli aranın ardından Süper Lig kaldığı yerden devam etti. 9. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Vodafone Park'ta Başakşehir gibi zorlu bir rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti. Maç sonrasında coronavirüse yakalanan ve karantina sürecini tamamladıktan sonra yeniden takıma dönüp Başakşehir maçına çıkan Necip Uysal, maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Necip Uysal, "Maçı kazandığımız için çok mutluyum. Benim çocukluk hayalim Beşiktaş'ta forma giymek, kaptanlık yapmak, kupalar kazanmaktı. Allah'a şükür hepsini yaptım. Karantinadan çıktım, tek idmanla buraya geldim. İlk yarıda rakibimizie pozisyon vermedik. İkinci yarı da Başakşehir bizden daha iyi oynadı. Şanslıydık, kazandığımız için mutluyuz. Tek tek gidiyoruz. Önümüzde derbi var. En iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.