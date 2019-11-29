Necip Uysal: 3 puan için mutluyuz

Necip, topla 114 defa buluştu. Yüzde 89’la pas yüzdesine ulaşan başarılı futbolcu, 20 kez girdiği ikili mücadelenin 15’inde ayakta durdu. Necip, rakipteki 10 topun 9’unu alma başarısına ulaştı. 28 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın ardından şu sözleri sarfetti: Maçın başından sonuna kadar üstün taraf bizdik, ilk yarı 1 kere geldiler ve gol yedik, 2. yarıda çevirmesini bildik. Bu puan bize yakışmıyordu, bugün (dün) 3 puan aldık. Diğer maçlarda talihsiz goller yedik, 3 puan aldığımız için mutluyuz.