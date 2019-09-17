Gazişehir Gaziantep deplasmanında yaşadığı şok yenilgi nedeniyle zirve yarışında yara alan Beşiktaş’ta, Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Slovan Bratislava maçı öncesinde kadroda rotasyona gitmenin hesaplarını yapıyor.

Öncelikle hücum hattında yaşanan sıkıntıyı çözmek isteyen siyah-beyazlı hocanın, Güven Yalçın ile Umut Nayir arasında radikal bir tercih yapabileceği iddia edildi. Burak Yılmaz’ın yokluğunda sürekli ilk 11’de şans verdiği Güven’in performansından memnun olmayan Abdullah Avcı’nın, Gazişehir maçında oyuna girer girmez golle buluşan Umut Nayir’i Slovakya’da sahaya sürebileceği belirtildi.

Gazişehir maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Vida’ya kızgın olduğu öğrenilen Avcı’nın düşük ihtimal olsa da Hırvat oyuncuyu yedeğe çekerek defansın ortasında Necip Uysal-Victor Ruiz ikilisine şans verebileceği veya İspanyol oyuncunun yanında Enzo Roco’yu oynatabileceği kaydedildi.

Beşiktaş’ın teknik patronu orta sahada da değişiklik düşünüyor. Dorukhan, Atiba ve Elneny gibi isimlere sahip olan siyah-beyazlı hocanın bu bölgede de sürpriz yapabileceği ileri sürüldü. Kanatlarda ise N’Koudou ve Lens’in formaya daha yakın oldukları vurgulandı. Abdullah Avcı’nın, Slovan Bratislava önünde kanatları iki oyuncuya teslim etmeyi düşündüğü aktarıldı. (Skorer)