Tam adı Samipaşazade Necip Okaner hem şanlı bir Türk askeri hem de çok değerli bir sporcu ve akademisyen olarak adını tarihe yazdırmış isimler arasındadır. Necip Okaner, Ziya Songülen ve Ayetullah Bey ile beraber günümüzde 4 büyükler arasında yer almakta olan önemli futbol sporu kulüplerinden biri haline gelmiş olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nü kuran 3 kişiden biri olmakla birlikte Fenerbahçe'nin kulübünün 3 numaralı üyesidir.

Necip Okaner nereli?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurucu isimlerinden biri olan Necip Okaner, Yenişehirli çiftlik sahibi Samipaşazade Mahmut Hüdai Bey'in oğlu olup İstanbul ilinin Üsküdar ilçesine bağlı olan Çamlıca semtinde dünyaya gözlerini açmıştır. Necip Okaner daha 17 yaşındayken; spor kulübünün kuruluş döneminde hem ilk veznedar hem de tarihteki ilk Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanı olarak görev almıştır. Fenerbahçe spor kulübünün kuruluş kararı; Necip Bey'in ikamet etmekte olduğu Moda (Kadıköy) Beşbıyık Sokak'ta bulunan 3 Numaralı evde alınmıştır.

Necip Okaner kaç yaşında, ne zaman vefat etti?

Necip Okaner, 28 Temmuz 1889 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya gelmiştir. Doğum günü olan 28 Temmuz 1959 yılında 70 yaşında iken vefat etmiştir. Necip Okaner'in mezar yeri İzmir ilinin Bornova ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kokluca mezarlığında bulunuyor.

Necip Okaner hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe'nin kurucu isimlerinden biri olarak adını tarihe yazdırmış olan Necip Okaner, Fenerbahçe futbol takımının 2 yıl boyunca defansında forma giymiş ve top koşturmuştur. Türk tarihinin en eski sporcularından biri olan Necip Okaner sert çıkışları ve uzun degajlarıyla göz dolduran bir futbol oyun sergilemiştir.

Necip Okaner, önemli bir başarıya imza atmış ve 14 maçta topu 2 kez ağlarla buluşturmuştur. Necip Okaner 1903 tarihinde 14 henüz yaşındayken tahsil hayatına başlamış olduğu Mekteb-i Bahriye-i Şahane'den mezun olmuş ve sonrasında da Deniz Harp Okulu'na girmiş 1907 yılında bitirdiği okuldan deniz teğmeni olarak mezun olmuştur.

Necip Okaner Kurtuluş Savaşı döneminin başlarında komando grupları eğitmiş ve Anadolu’ya sevk etmiştir. Necip Okaner akabinde hemen kendisi de kurtuluş savaşına katılarak Türk ordusuna fevkalade yararlı hizmetler sağlamış olup Kırmızı Şeritli İstiklâl Madalyası ile şereflendirilmiştir.

Necip Okaner, 1907 ve 1926 tarihleri arasında Osmanlı donanması ve Türk deniz kuvvetlerinde binbaşı rütbesiyle görev almıştır. Necip Okaner aynı zamanda kurucusu olduğu Fenerbahçe kulübünde iki yıl boyunca başarılı bir futbol performansı sergilemiştir. 1959 yılında hayata veda etmiştir.

Necip Okaner futbol kariyeri boyunca kaç kez maça çıkmıştır?

Fenerbahçe futbol kulübünün kurucu üç isminden biri olarak adını tarihe altın harflerle yazdırmış olan Necip Okaner iki yıllık futbol kariyeri boyunca 14 maçta forma giyerek sahada top koşturmuştur. Türk tarihinin futbol dünyasına adını yazdıran önemli isimlerinden biri olan Necip Okaner sahada sergilemiş olduğu güçlü performansıyla göz doldurmuş önemli isimler arasındaki yerini almıştır.

Necip Okaner futbol kariyeri boyunca kaç gol atmıştır?

Esas görevi Osmanlı ve Türk askeri kuvvetlerinde binbaşı rütbesi altında askerlik yapmak olan Necip Okaner, iki yıl süren futbol kariyeri boyunca çıktığı 14 maçta 2 gole imza atmıştır.