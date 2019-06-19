Necip Çarıkçı: “Yeni bir teknik heyetle görüşüyoruz”

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor’un 15 Haziran tarihinde yapılan olağan kongresinde eski başkan Necip Çarıkçı tek aday olarak girdiği kongrede delegelerin oylarıyla yeniden başkan seçildi. 3 yıl boyunca başkanlık yapacak olan Necip Çarıkçı, yeni sezon ve transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Çarıkçı, “Yeni bir teknik heyetle görüşüyoruz. Bu hafta başladık. Artık sezona da 15-20 gün kaldı. Transferleri de yapacağız. Bu sene altyapıya da biraz fazla önem vereceğiz. Takımı gençleştireceğiz ve sezona başlayacağız. Şu an herkes bekliyor. Ne Süper Lig’de nede bizim ligimizde transfer yok. Herkes piyasanın durulmasını, fiyatların düşmesini bekliyor. İnşallah tekrar Boluspor’u 3 yıllık bir planla tekrar üst lige çıkarmanın hesabını yapacağız” dedi.

Sponsorlarla görüşmelerinin devam ettiğini kaydeden Çarıkçı, “Hedefimiz biraz daha ekonomik yönden 12 milyon TL'yi aşmayacak şekilde takım kuracağız. 12 milyon TL'yi aşamayız, düşürmemiz lazım. Onun için Altınordu modeli belki olabilir. Sponsorlarla yeni görüşmeye başladım. Eğer sponsorlar devreye girerse Boluspor çıkış yapabilir. Bunun için de 10 güne ihtiyacımız var. Görüştüğüm büyük şirketler var. onlarla İstanbul’da bu hafta tekrar görüşme yapacağım. Ona göre de teknik heyetimizi ve transferimizi yönlendireceğim. İyi bir hoca aldığımız zaman iyi takım kurmamız lazım. İyi bir sponsor bulursak iyi bir teknik heyet alacağız. Ona göre de transferler yapacağız. Her şey teknik heyetin ismine bağlı. 10 gün piyasayı ve sponsorları bekleyeceğim” şeklinde konuştu.

İHA