Necip Çarıkçı: Küme düşmenin kaldırılmasını destekledik

Ligin son haftasında Eskişehirspor'u 3-0'la geçerek TFF 1.Lig'de kalmayı başaran Boluspor'da Başkan Necip Çarıkçı, küme düşmenin kaldırılması talebi ile ilgili konuştu.

Çarıkçı, "Eskişehirspor, Adanaspor ve Osmanlıspor’dan küme düşme kaldırılsın diye bir talep geldi. Biz de destekledik. Çünkü pandemi nedeniyle özel bir sezon yaşadık. 18 kulübün de imzasıyla bir yazı hazırlandı ve TFF’ye iletildi. Süper Lig maçlarının tamamlanmasının ardından bir karar alınacak ve açıklanacaktır" ifadelerini kullandı.