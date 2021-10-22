TFF 1. Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Manisa FK'yi 2-1 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik sorumlusu Necati Erkmen, "Taraftarımız ve oyuncularımız muhteşemdi. Bu muhteşem günde de 2-1 kazandığımız için çok mutluyuz." dedi.

Erkmen, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, seyir zevki güzel, heyecan dolu bir maç oynandığını söyledi.

Geçen hafta verilen penaltı ile bu hafta verilen kırmızı kartın yanlış kararlar olduğunu savunan Erkmen, 10 kişi kalmanın takımı zor duruma düşürdüğünü ifade etti.

Erkmen, takım savunmasını çok iyi yaptıklarını vurgulayarak, "Taraftarımız ve oyuncularımız muhteşemdi. Bu muhteşem günde de 2-1 kazandığımız için çok mutluyuz. Manisa Futbol Kulübü bu ligin iyi takımlarından. Onlara da bundan sonraki müsabakalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA