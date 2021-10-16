Necati Erkmen: Takım savunmasını çok iyi yaptık

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor’a konuk olan Ankaragücü, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, zor bir deplasmanda kazanmayı başardıklarını dile getirdi.

Erkmen, zorlu bir karşılaşma oynadıklarını ve maça etkisiz başladıklarına dikkati çekerek, şu görüşlerini aktardı:

"Rakibimiz de rüzgarla beraber etkili geldi. Çok güzel bir gol yedik. Daha sonra çalışmış olduğumuz ölü top organizasyonları konusunda başarımıza iki yenisini ekledik. Özellikle Erdem Özgenç’in attığı gol çok güzeldi. Oyunun son bölümlerinde de yine çalıştığımız organizasyonla 2-1 öne geçtik. Son bölümlerde rakip üstümüze geldi, kontraya çıkmaya çalıştık ama pozisyon bulamadık. Takım savunmasını çok iyi yaptık. Müsabakadan üç puanla ayrılıyoruz. Bandırmaspor’a da başarılar diliyorum." (AA)