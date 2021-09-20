Erkmen, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakaya golle başladıklarını ama avantajı koruyamadıkları için ilk yarının 1-1 berabere sona erdiğini belirtti.

Yaptıkları değişikliklerle baskılı oyun oynadıklarını ama gol pozisyonlarını değerlendiremedikleri için maçın 2-2 sona erdiğini vurgulayan Erkmen, "Mücadele ettik, heyecan kattık, berabere kaldık. Belki de bu bir puan ileride bize şampiyonluğu getirecek, lige çıkmamızı sağlayacak." diye konuştu.

AA