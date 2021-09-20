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Necati Erkmen: Belki de bu bir puan ileride bize şampiyonluğu getirecek

TFF 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Menemenspor ile 2-2 berabere kalan Mke Ankaragücü'nün teknik sorumlusu Necati Erkmen, "Belki de bu bir puan ileride bize şampiyonluğu getirecek, lige çıkmamızı sağlayacak." dedi.

20 Eylül 2021, Pazartesi 23:01 Son Güncelleme:
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Necati Erkmen: Belki de bu bir puan ileride bize şampiyonluğu getirecek

Erkmen, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakaya golle başladıklarını ama avantajı koruyamadıkları için ilk yarının 1-1 berabere sona erdiğini belirtti.

Yaptıkları değişikliklerle baskılı oyun oynadıklarını ama gol pozisyonlarını değerlendiremedikleri için maçın 2-2 sona erdiğini vurgulayan Erkmen, "Mücadele ettik, heyecan kattık, berabere kaldık. Belki de bu bir puan ileride bize şampiyonluğu getirecek, lige çıkmamızı sağlayacak." diye konuştu.

AA

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