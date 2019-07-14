Necati Er rekorları altüst etti

Türkiye rekorunu adım adım 17 metrenin üzerine taşıyan üç adımcı Necati Er, Gavle’deki Avrupa U23 Şampiyonası’na damgasını vurdu. 22 yaşındaki Necati, seçmede 17.05 ile kırdığı Türkiye rekorunun ardından finalde bu dereceyi 17.37 seviyesine yükseltti. Necati Er, bu rekoruyla şampiyonluğu kazandığı gibi hem dünyada 23 yaş altında 2019’un en iyi derecesini yaptı, hem olimpiyat barajı geçti, hem de Türkiye rekoruna 32 santimetre ekledi.

Necati Er, Gavle’deki Avrupa U23 Şampiyonası’nda Türkiye’nin beşinci madalyasına imza atarken, şampiyona tarihinde de ay yıldızlı formayla kazanılan 15'inci şampiyonluğu yakaladı.

DHA



