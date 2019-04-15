Galatasaray'ın antrenör kadrosunda yer alan Necati Ateş, Fenerbahçe 2. Başkanı Semih Özsoy'un ve teknik direktör Ersun Yanal'ın açıklamalarına sosyal medya üzerinden çok sert bir cevap verdi.

Necati, “Vizyonunu çaresizlikten sadece Galatasaray üzerinden oluşturanların, kendi yaptığını savunamayıp rakibini şampiyonluktan ettiğiyle övünenlerin, bir daha olmayacak sanılan o gurur dolu geceyi hazmedemeyenlerin, kul hakkına girip emek hırsızlığı yapanların günahı, derdi, tasası sizin, herkese ve her şeye rağmen şampiyonluklar bizim olsun” açıklamasını yaptı.