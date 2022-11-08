Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Sivasspor 'u 1-0 mağlup etti. Necati Ateş, Fenerbahçe'nin sahasında Sivasspor'u mağlup ettiği maçı TRT Spor'da değerlendirdi.

İlk 20 dakika iyi oynadığı bölümler var Fenerbahçe'nin. Sakatlıklar ve oyunun durması Fenerbahçe'nin hızını kesti. 20 dakikadan sonra Sivasspor muhteşem bir reaksiyon gösterdi. 45'e kadar maça ortak olmak istediğini gösterdi.





"11'E 10'MUŞ GİBİ HİSSETMEDİK"

Fenerbahçe ve Sivasspor'un gücünü teraziye koymak imkansız. Sivasspor'un Avrupa ve ligi aynı anda götürmesi de zor. İkinci yarı kırmızı kart ile birlikte büyük bir avantaj yakaladı Sivasspor ama ikinci yarı 11'e 10'muş gibi bir oyun hissetmedik.





"SİVAS'IN E ŞUTU NE POZİSYONU VARDI"

İkinci yarı Sivasspor'un ne şutu, ne pozisyonu vardı. Rakibi 10 kişi olmasına rağmen etkili olamadı. İlk yarıdaki Sivasspor gitti bambaşka bir takım geldi. Fenerbahçe'yi de tebrik etmek lazım. Onlar da iyi bir oyun ortaya koydu ve Sivasspor'u çıkartmadı.





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"JESUS GERİYE YASLANMADI"

Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra Jorge Jesus geriye yaslanmadı. Takımını biraz daha önde tutmaya çalıştı. 10 kişi kalan bir takım için basmak zordur. Kim olursa olsun. İyi bir duruş sergilediler.

"BİLİNEN OYUNDAN ÇOK UZAKTI"

Fenerbahçe'nin bireysel ve takım performansı bilinen oyundan çok uzaktı ama bir şekilde kazanmayı bildi. Ben oyuna bakmam diyor Jesus.

"VALENCIA HİÇBİR ŞEY YAPMADI"

Bireysel perfomansalara baktığımızda Batshuayi sahada yoktu. Beklerden istediği katkıyı alamadı. Gol krallığında çok önde olan Valencia hiçbir şey yapmadı. Emre Mor performansından çok uzaktı. Bugün Fenerbahçe'nin 10 kişiyle kazanması çok önemliydi.





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"SON ŞAMPİYONA 7 PUAN FARK ATTI"

Geçen senenin şampiyonu Trabzonspor ile 7 puan fark oluştu. Kimse 3 maç önemli değil demesin. Buradan dönüş kolay olmaz. Taraftarı büyük katkı sağladı.

"BEN OLSAM PENALTI ÇALARIM"

Hakem olsam Serdar Aziz'in pozisyona penaltı çalarım. Çünkü bakın top yön değiştiriyor ve Yatabare topa vuramıyor. Bu hamleyle Yatabare'nin topa vurması engelleniyor. Zaten standart yok. Ülkemizde bir dünya bu pozisyonlara penaltı verildi. Serdar Aziz'in pozisyonunda bunun gibi emsal kaç tane pozisyonda penaltı verildi? Dün Trabzonspor maçındaki pozisyon penaltıysa, bu da penaltı. Serdar'ın kolu da normal konumda değil. Ankaragücü maçında Arda'nın baldırından sekti top. Penaltı verildi.