Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe 'nin Hatayspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmayı Nihat Kahveci ve Necati Ateş değerlendirdi. Eski futbolcular açıklamalarında çarpıcı ifadelere imza attı. Necati Ateş'in "Rakip yokmuş gibi oynadılar" yorumu dikkat çekti.





Nihat Kahveci müsabakayı NBA maçına benzetti ve "Hatay da rakip kaleye çabuk gitti, Fenerbahçe rakip kaleye 90 dakikada 95 kere gitmiştir herhalde o kadar pozisyona girdi ki. Fenerbahçe attıklarıyla kaçırdıklarıyla inanılmaz fazla pozisyonlu maçlar oldu. NBA maçlarını çok severim ben, onlar gibi çok gitgelli maçlardan biri oldu" dedi.

Maçta sayısız pozisyon olduğunun altını çizen Nihat Kahveci, "Ben anaokuluna gitmedim, toplam 10,5 sene okula gittim öğretmenlerim anlattığında bu kadar not almadım, bu maçı izlerken not aldım kollarım yoruldu bardağı kaldıramıyorum. Bu kadar pozisyon olmaz yemin ederim, not alırken pozisyon oluyor" diye konuştu.

Sarı-lacivertlilerin istekli futbolunu değerlendiren Nihat Kahveci, "İstatistiği de kırdılar, 9 tane ilk yarıda pozisyon oldu. Ucundan dönen ofsaytlar bile oldu. Taraftar attığıyla ilgilendi bugüne kadar, bu maçta da öyle olacak. Burada en önemli detay lider gittiği Trabzon deplasmanından çok kötü oynayarak isabetli şut atmayarak oradan döndüler. Jesus böyle yapmış takıma 'Görüyor musunuz neler yazılıyor, şut atmayanı kadrodışı bırakırım' demiş sanki. Altay hariç herkes şut attı. Öyle bir istek vardı ki bunu gördüm yani" dedi.

"FABRİKA AYARLARINA GERİ DÖNDÜ"

Fenerbahçe'nin Hatayspor maçındaki performansını yorumlayan Nihat Kahveci, "Trabzon - Fenerbahçe maçı sonrasında Galatasaray maçını izletmiş sanki Jesus oyuncularına, 'işte bak nasıl lider oldular' diye. Fabrika ayarlarına geri döndü Fenerbahçe. Giresun ve Trabzonspor maçları çıkınca zaten özü buydu Fenerbahçe'nin. Ofansif oynadığı zaman Fenerbahçe taraftar da herkes de mutlu oluyor. Mağlubiyeti unutmanın en önemli yolu yenilgiden bir sonraki maçta bol gol atmak ve istekli arzulu oynamaktı. Bunda da Jesus katkısı çok önemli" açıklamasını yaptı.

Sarı-lacivertlilerin futbolunu değerlendirerek sözlerine başlayan Necati Ateş, "Çok daha fazla da olabilirdi Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Maçı tribünden izleyen taraftar, kenardaki hoca, televizyonda izleyen taraftar inanılmaz haz almış bir maçı geride bıraktı. Trabzon maçını komple unutturmuş bir oyun oynandı. Karşısında hiç rakip yokmuş gibi oynadılar özellikle hücumda" dedi.





"TARİHİ FARKI ÖNLEMİŞ OLDU"

Hatayspor file bekçisi Erce Kardeşler'in tarihi farkı önlediğini belirten Necati Ateş, "Bireysel performanslar ön plana çıktı, özete de tüm pozisyonlar sığmayabilir. Fenerbahçe'yi analiz etmek zor değil, Fenerbahçe'nin repertuarında çok alternatif var. Trabzonspor çok iyi çalışmıştı oynatmadı ama Hatayspor dersine iyi çalışamamış. Tüm çıkışlarında ofsayta düştü. Hatay takımında Erce tarihi farkı da önlemiş oldu" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'nin oyun yapısında Miha Zajc'ın önemli bir rol üstlenebileceğini kaydeden Necati Ateş, "Zajc bence Fenerbahçe'nin hücum organizasyonundaki en önemli oyuncu. Box-to-box'ı inanılmaz oynuyor, ileriye oynuyor, pasını atıyor, takımı yönlendiriyor. Bunun gibi oyuncuları oyunda tutmak lazım. Gol atanları mesela oyunda tutmak lazım. Yediğimden fazla atıyorsam sıkıntı yok diyor Fenerbahçe" yorumunda bulundu.

"NASIL FAYDASI OLUR ONA BAKMALI"

Mert Hakan Yandaş'ı eleştiren Necati Ateş, "Mert Hakan'a bir şeyler söylemek istiyorum. Maç olmuş 3-4, hala bir yerlerde tartışıyor. Sen Milli Takım görmüşsün, Galatasaray istemiş Fenerbahçe almış önemli bir transfer dönemi oldu. Artık hakemleri açıklamaları bırakıp Fenerbahçe'ye nasıl faydası olur ona bakmalı bence. Türk statüsünde üstlik çok şeyler verebilir takıma. Ciddi yeteneklere sahip, her türlü gole katkısı var. Bu yeteneklerini sahada gösterirse Türk futbolu da kazanır Fenerbahçe de kazanır" dedi. (Skorer)