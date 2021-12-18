Necati Ateş: Başakşehir maçları bizim için değerlidir

Süper Lig 'in 17. haftasında Başakşehir'i konuk edecek olan Galatasaray 'da Yardımcı Antrenör Necati Ateş, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Başakşehir maçlarının kendileri için değerli olduğunu belirten Necati Ateş, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını dile getirdi.

Necati Ateş'in açıklamaları şu şekilde:

"Başakşehir maçları bizim için değerlidir. Geçmişte de şampiyonluğa giderken aldığımız galibiyetlerle şampiyonluk yaşamıştık. Bizim için değerli bir rakiptir. İyi hazırlandık maça. İyi maç çıkarmak istiyoruz."

"Oyunun konuşulduğu, dış etkenlerin etki etmediği bir oyun olmasını istiyoruz. Biz maça hazırız. Bir çıkış yakalamak istiyoruz. Umut her zaman var. Bazı maçlarda oyunu kazanıyoruz ama skoru kaybediyoruz. Bu maç hem oyun hem skor anlamında kazanmak istiyoruz."

"Muslera'yı, Luyindama'yı kaybetmek bizim için kötü oldu. Ama Marcao'nun dönmesi bizim için sevindirici. İnşallah yakın zamanda onlar da hazır olur ve aramıza katılırlar. Sakat vermemeye çalışıyoruz ama çok maç oynuyoruz. Neredeyse bir sezona yakın maç oynadık."



