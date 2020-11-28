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Ne yaptın Sörloth! Gol atamıyordu, şimdi de penaltı kaçırdı

Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Leipzig, Arminia Bielefeld'i sahasında 2-1 mağlup etti. Maçta 90 dakika sahada kalan Alexander Sörloth, 75. dakikada penaltı kaçırdı.

28 Kasım 2020, Cumartesi 20:10 Son Güncelleme:
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Ne yaptın Sörloth! Gol atamıyordu, şimdi de penaltı kaçırdı

Almanya Bundesliga'nın 9'uncu hafta maçında RB Leipzig ile Arminia Bielefeld karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi ekip RB Leipzig, 2-1 kazanmayı bildi. Trabzonspor'dan transferi oldukça konuşulan Alexander Sörloth, Leipzig'te forma giydiği 8 haftada gol atmayı başaramadı.

Bielefeld karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Alexander Sörloth, maçta akılda kalacak bir performans ortaya koyamazken, kullandığı penaltıyı da gole çeviremedi. Karşılaşmayı 2-0 önde götürdüğü 73'üncü dakikada Leipzig'in kazandığı penaltıyı kullanan Alexander Sörloth, topu Bielefeld'in kalecisi Stefan Ortega'ya nişanladı.

Temel ELCİVAN / ALMANYA, (DHA)

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