Ne oldu sana Adem Ljajic!

Beşiktaş'ta 28 yaşındaki yıldız futbolcusu Adem Ljajic, bonservisi Torino'dan alındıktan sonra büyük düşüş göstermeye başladı.

Otoriteler eleştiriyor

Şu ana kadar 2 gol, 3 asistlik performans sergileyen Ljajic, dikine oynamadığı devamlı yan pas yaptığı, sorumluluk almadığı gerekçesiyle otoriteler tarafından eleştiriliyor.

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Önemli maçlar öncesi cezalı duruma düştü

Ljajic önemli maçlar arefesinde de gördüğü basit kartlarla cezalı duruma düşüp takımını yalnız bırakıyor. Geçen sezon Sivas'ta kart görüp F.Bahçe derbisinde forma giyemeyen siyah-beyazlı futbolcu, bu yıl da Başakşehir karşısında kart alarak Trabzonspor deplasmanına gidemedi.

Avcı da memnun değil

Teknik direktör Abdullah Avcı da Ljajic'in performansından memnun olmadığını dile getirdi. Tecrübeli hoca Wolverhampton maçının ardından "Kendisiyle de görüştüm, performansından ben de memnun değilim. Geçen seneye ve CV'sine baktığında önemli ve yetenekli bir oyuncu. 5 maçta 4 sarı, 3'ü itirazdan olmamalı diye yüzüne karşı da söyledim. Baktığında problem çözebilecek bir oyuncu ama performansı yeterli değil" dedi.

Kaynak: Skorer

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