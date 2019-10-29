Ne maçtı ama!

Süper Lig’de haftanın kapanış maçı müthiş geçti. Trabzonspor 3 puanı alarak hem en son 2012’de kazandığı Başakşehir deplasmanındaki kötü gidişe nokta koymak hem de liderliğe yükselmek için galibiyet parolasıyla sahaya çıktı. Ev sahibi ekip de 6 haftalık kaybetmeme serisini devam ettirip zirve ile farkı 1’e düşürmek hedefiyle başladı mücadeleye. İlk yarıda karşılıklı ataklar vardı, ancak gol çıkmadı. 20’de kaleci Uğurcan, İrfan’ın vuruşunu çeldi, Crivelli’nin tamamladığı topu çizgi üzerinde Sosa çıkardı. 37’de ise Mert Günok devleşti, Nwakaeme ve Sörloth’un şutlarında duvar ördü, Sörloth bir kez daha vurdu bu defa da Skrtel topun filelere gitmesine izin vermedi.

4 dakikada 2 penaltı golü

Beklenen goller ikinci yarıda geldi. 59’da Skrtel, Sörloth’un vuruşunu elle kesti, penaltı atışını 61’de Sturridge ağlara gönderdi. Fırtına’nın sevinci uzun sürmedi, 4 dakika sonra kaleci Uğurcan, Crivelli’yi düşürdü. Bu kez beyaz noktada Visca vardı ve skora denge getirdi. 71’de ev sahibi ekip sağ beki Caiçara’nın vuruşunda üst direğe takıldı. 78’de Soldan kullanılan kornerde Uğurcan’ın çeldiği top son olarak Skrtel’in önüne geldi, Slovak stoper de fileleri gördü, Başakşehir geriden gelip öne geçti.

Yusuf Sarı ortaladı

6 dakikada uzatma verilen karşılaşmada kaleci Mert Günok’un uyarısını duymayan Mehmet Topal, takım arkadaşının alabileceği topu kornere attı. 95. dakika 20. saniyede Yusuf Sarı’nın sağdan kullandığı korner atışında Sörloth kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi, Fırtına’yı adeta ipten aldı. Trabzonspor rakibi karşısındaki deplasmanda kazanamama kâbusuna son veremese de 90+6’da attığı golle yenilmekten kurtulmanın mutluluğunu yaşadı.