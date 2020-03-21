Adem Büyük... 32 yaşında Galatasaray’a transfer edildiğinde,sessiz sedasız forma giydi, ilk başta Falcao ile Diagne’nin, sonrasında da Andone’nin yedeği olacaktı. Ancak sezon içerisinde yaşanan sakatlıklar, onu bir anda takımın birinci forveti haline getirdi. O da öyle kritik anlarda goller attı ki, 26 hafta geride kaldığında Galatasaray’a en fazla puan kazandıran isim olmayı başardı.

Son dakikaların adamı

İlk olarak 30. haftadaki Kayserispor deplasmanı... Uzatma dakikalarında sahneye çıkan tecrübeli futbolcu, attığı golle 3-2’lik maçta 3 puanı Galatasaray’a getirdi. İkinci kritik golü 22. haftadaki Yeni Malatyaspor maçında. İlk yarı sona ererken Adem’in penaltıdan bulduğu golle, Aslan karşılaşmayı 1-0 kazandı. Böylece Adem 6 puanı doğrudan takımının hanesine yazdırdı. Ayrıca Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa (2) maçlarında attığı gollerle de galibiyete katkıda bulundu.

O attıkça kazanıyorlar

Böylece 6 golle takımına 10 puan kazandıran Adem; 8 puan kazandıran Falcao’nun önünde zirveye kuruldu. Babel, Feghouli, Belhanda ve Donk da takıma 3’er puan getiren isimler oldu. Ayrıca Cim Bom, Adem Büyük’ün gol attığı 5 maçı da kazanmayı başardı. Sezon başında bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Adem, böylece fiyat performans açısından takımın en verimli isimlerinden biri haline geldi.

Aslıhan Çil