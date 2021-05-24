Ndiaye'ye Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor ile Hatayspor da talip oldu
Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Fransız asıllı Senegalli defan oyuncusu Pape Alioune Ndiaye ile Trabzonspor ve Atakaş Hatayspor'un da ilgilendiği iddia edildi. Ukrayna 1. Lig ekiplerinden Vorskla'nın formasını giyen 23 yaşındaki futbolcunun Haziran ayı sonunda sözleşmesi sona eriyor.
Beşiktaş 'ın gündeminde yer alan defans oyuncusu Pape Alioune Ndiaye'nin Süper Lig 'deki talipleri artıyor.
Fransız basınından football365'in haberine göre, siyah beyazlıların kadrosuna katmayı planladığı Senegal asıllı Fransız futbolcu için Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor da devreye girdi. 23 yaşındaki stoper 2,03'lük boyuyla dikkat çekiyor.
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23 maçta forma giydi
Ukrayna 1. Lig ekiplerinden Vorskla'nın formasını giyen Ndiaye'nin takımıyla olan sözleşmesi Haziran ayının sonunda sona eriyor. Pape Alioune Ndiaye, bu sezon Ukrayna 1. Ligi'nde 23 maçta forma şansı bulabildi.