Ndiaye takıma dönüyor

Fatih Terim, derbi için planlarını hazırladı.

11 Nisan 2019, Perşembe 08:13
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Ndiaye takıma dönüyor

Yeni Malatyaspor maçında kart cezalısı olması nedeniyle forma giyemeyen Ndiaye'yi orta sahaya monte etmeyi düşünen tecrübeli hoca, Emre Akbaba'yı kulübeye çekecek. Terim, orta sahayı Fernando-Ndiaye-Belhanda üçlüsünden oluşturacak.

(Sabah)

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