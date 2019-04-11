Ndiaye takıma dönüyor

Yeni Malatyaspor maçında kart cezalısı olması nedeniyle forma giyemeyen Ndiaye'yi orta sahaya monte etmeyi düşünen tecrübeli hoca, Emre Akbaba'yı kulübeye çekecek. Terim, orta sahayı Fernando-Ndiaye-Belhanda üçlüsünden oluşturacak.
(Sabah)
Yeni Malatyaspor maçında kart cezalısı olması nedeniyle forma giyemeyen Ndiaye'yi orta sahaya monte etmeyi düşünen tecrübeli hoca, Emre Akbaba'yı kulübeye çekecek. Terim, orta sahayı Fernando-Ndiaye-Belhanda üçlüsünden oluşturacak.
(Sabah)
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