Alassane Ndao...Karagümrük' ün Galatasaray'ı mağlup ettiği maçın yıldızlarından...23 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu, Sarı-Kırmızılı ekibi yendikleri karşılaşmanın hemen ardından FANATİK'e konuştu. Daha önceki transfer dönemlerinde adı Galatasaray ve Fenerbahçe gibi devlerle anılmasına rağmen işini sessiz sedasız yapan, Cim Bom'a karşı 1 gol 1 asistle oynayarak kalitesini kanıtlayan Ndao, hem kısa sürede Türkiye'de yaşadıklarını hem de bundan sonraki hedeflerini anlattı.

'Çok kaliteli bir takımız'

Galatasaray maçıyla maçıyla ilgili olarak, "İşimizin çok zor olacağını biliyorduk" diyen Ndao, "Öyle de oldu...Ama ligde topladığımız puanlar ve konumumuz, burada şans eseri olmadığımızı gösteriyor. Çalışarak çok daha iyi yerlere gelecek, çok kaliteli bir takımız. O yüzden bu maçı kazanmamız da sürpriz değildi. Ligin ilerleyen haftalarında daha da iyi olacağız" diye konuştu

'Bana çok destek verdiler'

Türkiye'ye geliş serüveninden bahseden genç futbolcu, "İlk olarak Fransa'ya gittim. Lyon'da istediğim şansı bulamayınca Türkiye'ye geldim ve 6 ay boyunca hiç oynamadan bekledim. Geçen yıl Ocak ayında oynamaya başladım. Yarım sezonda 6 gol 3 asistle oynadım" dedi. Karagümrük'ün Süper Lig'e yükselmesinde önemli pay sahiplerinden biri olan Ndao, "Başkanımız Süleyman Hurma ve menacerim Ercan Doğan bana büyük destek verdiler ve üzerimde ısrarcı oldular. Bu da bende güven duygusu yarattı ve başarı da arkasından geldi" dedi

'Gol-asist önemli değil!'

Süper Lig'de 4 gol 3 asistle yoluna devam eden Ndao, kariyer planlamasıyla ilgili de şunları söyledi: "En büyük hedefim bir gün İngiltere'de top oynamak. Dünyada beğendiğim oyuncular ve ama özellikle örnek aldığı m oyuncu yok. Kişisel olarak bencil bir futbolcu değilim. Benim asıl işim, takımımın kazanmasına yardımcı olmak. Bu nedenle asist yapmak ve ya gol atmak fark etmiyor. Ye ter ki takım kazansın, gerisi önemli değil. Futbol dışında da genellikle evde dinlenerek, maç izleyerek ve ibadet ederek zaman geçiriyorum."

Fanatik Özel / Murat Akbaş







