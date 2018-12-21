Xavi Pascual ile yollarını ayıran Panathinaikos, NCAA efsanelerinden Rick Pitino’yu takımın başına getirdi.

65 yaşındaki çalıştırıcının, EuroLegaue’de boy gösterecek olması basketbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Pitino, Panathinaikos hakkında yaptığı ilk açıklamada, takıma takviyeler gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Takımın geçtiğimiz gece Real Madrid ‘e kaybettiğini biliyorum. Nick Calathes’i çok iyi tanıyorum, ayrıca takımın hem uzun rotasyonunda hem de kısa rotasyonunda takviyeye ihtiyacı olduğunu biliyorum. Daha fazla bir şey.”