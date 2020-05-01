NBA’ye kötü haber...

Korona salgını nedeniyle en çok etkilenen ülke olan ABD’de vaka sayısı 1 milyonu aştı, ölü sayısı ise 70 bine yaklaştı. Ülkede merak edilen konulardan biri ise NBA’in ne zaman yeniden başlayacağı. Bu doğrultuda ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibinde yer alan Dr. Anthony Fauci, New York Post’a konuştu. NBA’in yeniden başlamama ihtimali olduğunu söyleyen Fauici, “Herkes için güvenlik sağlanmalı. Aksi halde bu sene spor maçı yapılamaz. Tüm takımlar bir bölgede karantinaya alınmalı. Ben de sporun dönmesini isterim. Ancak güven ortamı sağlanmazsa, farklı bir senaryo bizi bekliyor” yorumunu yaptı.