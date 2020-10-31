Buna göre, yeni sezonun 22 Aralık tarihinde başlaması hedeflenirken, daha önce iddia edildiği gibi 82 maç üzerinden oynanan normal sezon 72 maça düşürülecek. Bu kararın 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’ndan önce sezonu tamamlamak için alındığı öğrenildi. Öte yandan sezon öncesi hazırlık kampı için kulislerde konuşulan tarihin 1 Aralık olduğu belirtilirken, draftın ise 18 Kasım'da yapılması planlanıyor.