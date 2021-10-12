6 NBA şampiyonluğu bulunan Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, NBA'in aşı olmayan oyunculara karşı yaptırımlarını desteklediğini açıkladı.

NBC'ye açıklamalarda bulunan efsane basketbolcu bilime tamamen inandığını dile getirerek, "Ben bilime sonuna kadar inanıyorum ve buna bağlı kalacağım ve umarım herkes ligin koyduğu kurallara uyar." ifadelerinde bulundu.

Brooklyn Nets açıkladı

Brooklyn Nets, Covid aşısı olmayı kabul etmeyen NBA yıldızı Kyrie Irving'in takım antrenmanlarında ve maçlarda yer alamayacağını açıklamıştı.











