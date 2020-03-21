Corona virüsün en çok etkilediği spor organizasyonlarından NBA'de bir sonraki maaş dönemi 1 Nisan'dan itibaren oyunculara ödeme yapılmayacak.

Şu anda tüm maçlar iptal edilmiş ve organizasyon askıya alınmış durumdayken dönüş adına da kesin bir tarih verilemiyor. Ama askıya alınan maçlar nedeniyle takımların şu anda gelirleri ortadan kalkmış durumda.

NBA'de oyuncuların her ay para aldıkları sözleşmeleri de bu zorlu süreçten fazlasıyla etkilenecek. 10 Mart'tan bu yana maç olmamasına rağmen yine de oyunculara en son maaş ödemelerinin Nisan başında yapılması planlanıyor.

NBA, ara verdiği dönemde iptal ettiği karşılaşmaları yeniden oynatma şansını bulamazsa oyuncuların büyük bir darbe almaları söz konusu. Örneğin; LeBron James'in 37.4 milyon dolarlık maaşından 8.95 milyon dolarlık bir kayıp yaşayabileceği belirtiliyor.

Gelirler üzerinden öncesinde hesaplanan oyuncu maaşları için NBA yönetimi ile yeni bir çalışma içinde olunduğu ve ortak bir yol bulunabileceği de belirtiliyor.