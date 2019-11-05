NBA'de Atlanta Hawks'ın en önemli isimleri arasında yer alan John Collins, yasaklı madde kullanımı nedeniyle NBA'in Anti-Drug Programı'nı ihlal etti ve yönetim tarafından cezaya çarptırıldı.

NBA Yönetimi, Collins'e 25 maçlık bir ceza verdi.

Genç oyuncu, bu sezon çıktığı 5 karşılaşmada 17 sayı, 8.8 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

Oyuncunun cezası, bu gece oynayacakları San Antonio Spurs maçı ile başlayacak.

Yaşanan ceza olayı sonrası ESPN'e açıklamalarda bulunan John Collins, "İlk olarak takım arkadaşlarımdan, Hawks organizasyonundan, iş ortaklarımızdan ve herkesten bu durum nedeniyle özür dilemek istiyorum. Bu durum nedeniyle herkesi hayal kırıklığına uğrattım. Aldığım ilaçlar konusunda her zaman çok dikkatli oldum ama bana yasadışı bir bileşenle bozulmuş takviye verildi. Cezama itiraz etmeyi planlıyorum ve mümkün olan en kısa sürede dönüp 2019-20 sezonunda takımıma katkıda bulunmaya devam edebilirim" dedi.