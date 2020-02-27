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NBA’deki "Türk derbisi"ni Cedi’nin takımı kazandı

İki Milli basketbolcunun formasını giydiği Cleveland Cavaliers ile Philadelphia 76'ers karşılaşmasını Cedi Osman'ın görev yaptığı Cleveland Cavaliers kazandı. Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers’ı 108-94 yendi.

27 Şubat 2020, Perşembe 11:02 Son Güncelleme:
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NBA’deki 'Türk derbisi'ni Cedi’nin takımı kazandı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli oyuncular Cedi Osman ile Furkan Korkmaz’ın karşı karşıya geldiği maçta Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers’ı 108-94 yendi. Cedi’nin forma giydiği Cavaliers, seyircisi önünde Furkan’ın takımı 76ers ile oynadığı mücadeleyi kazanarak son 5 maçta 4. galibiyetini aldı.

Cavaliers’ta CollinSexton 28 sayıyla sahanın en skoreri olurken, Tristan Thompson 14 sayı, 13 ribaunt, Larry Nance de 13 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı. Cedi ise 5 sayı, 3 ribauntluk katkıda bulundu. 76ers cephesinde Shake Milton 20, Furkan 14 ve Alec Burks 13 sayı kaydetti. Omzundan sakatlanarak ilk çeyrekte sahayı terk etmek zorunda kalan Joel Embiid, 3 sayıda kaldı.

    

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