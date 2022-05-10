NBA ekiplerinden Phoenix Suns'ı çalıştıran Monty Williams, 2021-2022 sezonunun en iyi başantrenörü ödülünü kazanmayı başardı.

NBA'den yapılan açıklamada 81 birincilik oyu ile 458 puan toplayan Monty Williams'ın 2021-22 yılının en iyi başantrenörü ödlünü kazandığı duyurulurken, Memphis Grizzlies başantrenörü Taylor Jenkins, 270 puan ile 2. sırada ve Miami Heat başantrenörü Erik Spoelstra ise 72 puan ile 3. sırada yer aldı.

Normal sezonu 64 galibiyet ve 18 mağlubiyetle tamamlayarak tarihinin en başarılı sezonlarından birine imza atan Phoenix Suns'ın başantrenörü Monty Williams, Cotton Fitzsimmons ve Mike D'Antoni'nin ardından Suns'ta bu ödülü kazanan 3. antrenör olmayı başardı.

Phoenix Suns, Batı Konferansı’nda Play-Off'larda ise ilk turda New Orleans Pelicans‘ı 4-2 ile elemeyi başarmış ve Dallas Mavericks ile eşlemişti.



