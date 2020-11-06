NBPA (Ulusal Basketbol Oyuncular Birliği), NBA'in kendilerine sunduğu ana hatlarında 22 Aralık'ta başlayacak 72 maçlık sezon fikrini kabul etti. Detayları konusunda görüşmelerin sürdüğü plan çerçevesinde 18 Kasım'da draft ve 1 Aralık'ta da hazırlık kamplarının başlaması bekleniyor.

NBPA, detayların görüşülmeye devam ettiğini ama önümüzdeki sezonla ilgili kalan ufak detaylarda da anlaşma sağlanacağını belirtti.

ESPN'in kaynaklarına göre lig ve oyuncular arasında toplu iş sözleşmesinin değiştirilmesi planlanan mali şartlarına ilişkin görüşmeler hala sürmekte. Bu görüşmelerin önümüzdeki haftaya sarkması beklenmekte.

İlk etapta ocak ayında başlaması planlanan NBA, 22 Aralık'ta başlarsa Noel dönemi maçları ve temmuz ayındaki Yaz Olimpiyatları öncesinde bitecek sezon ile 500 milyon ila 1 milyar dolar arasında bir gelir sağlanması planlanıyor.